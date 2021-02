Montreal zaustavil zmagoviti niz Vancouvra

Montreal, 2. februarja - Hokejisti Monstreal Canadiens so v severnoameriški ligi NHL v kanadskem derbiju zaustavili niz štirih zaporednih zmag Vancouver Canucks in slavili zanesljivo zmago s 6:2. Najbolj se je izkazal Jeff Petry, ki je dosegel dva gola in podajo, ter pomagal Coreyju Perryju do skupno 800. točke v ligi NHL.