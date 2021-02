Janša: Odziva Šarca in Fajonove ilustrirata zaplezanost in negativizem opozicije

Ljubljana, 1. februarja - Predsednik vlade Janez Janša je vabilo predsednika republike Boruta Pahorja na pogovor ocenil kot povsem dobronamerno in skrajno nevtralno povabilo. Na Twitterju je ocenil, da odziva predsednikov LMŠ Marjana Šarca in SD Tanje Fajon "nazorno ilustrirata zaplezanost in negativizem opozicije".