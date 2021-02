Severovzhod ZDA zajelo veliko snežno neurje

New York, 1. februarja - Severovzhodni del ZDA je v nedeljo zvečer zajelo obsežno snežno neurje, ki se bo nadaljevalo še do torka zvečer. Meteorologi napovedujejo precej debelo snežno odejo, celo do pol metra. Sneženje spremljajo tudi močni sunki vetra in zaprtih je večina regionalnih letališč.