Kozmetičarke s pobudo za presojo ustavnosti odlokov o prepovedi ponujanja in prodaje blaga in storitev

Ljubljana, 1. februarja - Kozmetičarke, ki imajo zaradi vladnega odloka zaprte salone, so se na ustavno sodišče obrnile s pobudo za presojo ustavnosti in zakonitosti vseh dosedanjih odlokov, ki omejujejo ponujanje in prodajo blaga in storitev. Predsednica Slovenskega kozmetičnega združenja Mateja Zupan Josipovič je pojasnila, da se jim trenutna ureditev ne zdi pravična.