Denver na krilih Jokića zaustavil zmagoviti niz Utaha

Denver, 1. februarja - Košarkarji Denver Nuggets so na krilih Nikole Jokića ohladili najbolj vročo ekipo severnoameriške lige NBA, Utah Jazz. Soigralec Slovenca Vlatka Čančarja je z izenačenim strelskim rekordom kariere; dosegel je 47 točk, od tega 33 v prvem polčasu, popeljal zlata zrna do zmage s 128:117. Čančar je odigral dve minuti in zgrešil en prosti met.