V Kopru več sto ljudi protestiralo proti zaprtju šol

Koper, 31. januarja - Na koprski Semedelski promenadi se je dopoldne zbralo več sto staršev in otrok ter drugih v znak protesta proti ponovnemu zaprtju šol v obalno-kraški regiji. Na mirnem shodu so udeleženci svoja stališča izrazili s transparenti, med katerimi je kraljeval napis "Šole morajo biti odprte; Dovolj! Zoom odpade!" Očitki so leteli tudi na delo vlade.