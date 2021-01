Umetniški oddelki gimnazije Ljutomer z virtualno produkcijo

Ljutomer, 31. januarja - Dijaki umetniških oddelkov Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer se vsako leto predstavijo z lastno produkcijo. Letos je produkcija z naslovom Pod ugasnjenim reflektorjem zaradi epidemije covida-19 potekala virtualno. Dijaki so predstavili svojo ustvarjalnost in kritični odnos do trenutnih negotovih časov.