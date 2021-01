Posvetovanje ustavnega sodišča s Sodiščem EU glede bančnih izbrisov predlagala tudi Banka Slovenije

Ljubljana, 29. januarja - Ustavno sodišče se je v presoji ustavnosti zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank z več vprašanji obrnilo na Sodišče EU. "To smo v svoji zahtevi za presojo ustavnosti predlagali tudi mi, saj gre za pravna vprašanja, ki so širše relevantna v EU," so zapisali v Banki Slovenije.