Pod okriljem Disney Plus nastaja nova priredba filma Količinski popust

Los Angeles, 31. januarja - Pod okriljem televizijske mreže Disney Plus nastaja priredba družinske komedije Količinski popust, ki jo bo režirala Gail Lerner. To ne bo prva priredba filma, saj je najprej po predlogi istoimenske knjižne uspešnice zaživel že leta 1950 ter nato še leta 2003 v produkciji 20th Century Fox, v kateri sta zaigrala Steve Martin in Bonnie Hunt.