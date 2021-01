V Sloveniji lani 42 odstotkov manj turističnih prenočitev

Ljubljana, 29. januarja - V Sloveniji so turistični nastanitveni obrati lani zabeležili 3,065 milijona prihodov domačih in tujih turistov, kar je 50,8 odstotka manj kot predlani. Njihove prenočitve so se zmanjšale za 41,4 odstotka na 9,205 milijona, je sporočil statistični urad.