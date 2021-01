Celjski Dom ob Savinji in žalski Dom Nine Pokorn v infrastrukturna vlaganja

Celje/Žalec, 30. januarja - Dom starejših ob Savinji Celje in Dom Nine Pokorn na Grmovju pri Žalcu sta pridobila sredstva iz razpisa za infrastrukturna vlaganja. Kot je za STA povedala direktorica celjskega doma Bojana Mazil Šolinc, so pridobili nekaj več kot 717.000 evrov, medtem ko je direktor Doma Nine Pokorn Tomaž Lenart dejal, da so prejeli 500.000 evrov.