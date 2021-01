Ameriški kongres z zaslišanji glede ustavitve trgovanja z delnicami GameStopa

Washington, 29. januarja - Zaustavitev trgovanja z delnicami podjetja GameStop, ki so jih mali vlagatelji z intenzivnim odkupovanjem zelo podražili in se s tem zoperstavili velikanom z Wall Streeta, je razburila ameriške kongresnike. Zato se pripravljajo javna zaslišanja o tem na odboru za finance predstavniškega doma in odboru za bančništvo senata.