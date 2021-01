Komisija podaljšala in prilagodila začasni okvir za državne pomoči v EU

Bruselj, 28. januarja - Evropska komisija je začasni okvir za državno pomoč, ki je bil za podporo gospodarstvu sprejet lani ob izbruhu koronske krize, podaljšala do 31. decembra letos, so sporočili iz Bruslja. Ob tem je tudi povišala predvidene zgornje meje pomoči in omogočila, da se do konca leta 2022 nekateri povratni instrumenti pretvorijo v nepovratna sredstva.