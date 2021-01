ECB posvarila pred tveganjem izgub v bančnem sektorju

Frankfurt, 28. januarja - Evropski bančni sektor je po ocenah ECB doslej uspešno obvladoval posledice koronske krize, a to bi se lahko v nadaljevanju leta spremenilo. Gospodarske razmere so se poslabšale, to pa bi lahko upočasnilo nadaljevanje procesa zmanjševanja slabih posojil, je opozoril evropski bančni regulator.