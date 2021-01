Vodja Ponosnih fantov v ZDA več let informator policije

Miami, 27. januarja - Vodja ameriške skrajne organizacije Ponosni fantje 36-letni Enrique Tarrio je v preteklosti večkrat sodeloval kot informator in sodelavec zvezne policije FBI in lokalnih policij na Floridi. Začel je po aretaciji zaradi prevare leta 2012 in sodeloval do leta 2014, poročajo ameriški mediji na podlagi sodnih dokumentov s Floride.