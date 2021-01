Podgoršek ob obisku severovzhodne Slovenije o težavah kmetijstva

Ormož, 27. januarja - Minister za kmetijstvo Jože Podgoršek se je danes na delovnem obisku v Podravju in Pomurju seznanil s stanjem kmetijskega sektorja v času epidemije in sogovornikom posredoval informacije, ki so povezane s trenutnimi ukrepi države in pomoči. Seznanil se je tudi z nekaj primeri dobrih praks in razvojnimi projekti posameznih deležnikov.