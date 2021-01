Janja Garnbret in Domen Škofic preplezala trboveljski dimnik

Trbovlje, 27. januarja - Na trboveljskem dimniku je jeseni zrasla najdaljša umetna plezalna smer na svetu. Težko in atraktivno smer sta preizkusila ena najboljših športnih plezalcev na svetu, Janja Garnbret in Domen Škofic. Kar 360 metrov dolgo mojstrovino postavljalcev Simona Margona in Katje Vidmar jima je uspelo preplezati v drugem poskusu, so sporočili iz freemedia.si.