V hiši Alojza Kocjančiča v Kubedu zaživela umetniška rezidenca

Koper, 31. januarja - V Kubedu je septembra lani vrata odprla prenovljena hiša Alojza Kocjančiča, kjer so duhovniku in pesniku uredili tudi spominsko sobo, kmalu za tem pa objavili razpis za umetniško rezidenco. Nanj so prejeli deset prijav in prav te dni svoje ustvarjanje projekta Delavci zapuščajo tovarno (Galeb) v Kubedu sklepa prva rezidentka Neja Tomšič.