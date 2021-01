Zorčič: Spomin na holokavst je treba ohranjati kot opozorilo in opomin

Ljubljana, 27. januarja - Predsednik državnega zbora Igor Zorčič je ob dnevu spomina na žrtve holokavsta poudaril, da je treba spomin na to ohranjati kot opozorilo in opomin. Ob tem je dejal, da je ob trenutni pandemiji covida-19 zaskrbljujoče večanje nezadovoljstva in nestrpnosti, kar podpihuje nevarna negativna čustva. Poslanci so se žrtvam poklonili z minuto molka.