Vreme: Delno jasno, občasno ponekod pretežno oblačno

Ljubljana, 27. januarja - Danes bo sprva precej jasno, dopoldne bo ponekod po nižinah še megla ali nizka oblačnost. Popoldne in zvečer se bo od zahoda oblačnost povečala. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 6, na Primorskem do 8 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.