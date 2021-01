Podgoršek o velikem pomenu izobraževalnih institucij

Ljubljana, 26. januarja - Kmetijski minister Jože Podgoršek je na spletni konferenci o smeri razvoja na področju kmetijstva, prehrane, gostinstva in turizma poudaril velik pomen izobraževalnih institucij. Te imajo posebno vlogo v času, "ko se soočamo z vedno bolj ozaveščenim in zahtevnim potrošnikom", so v sporočilu za javnost zapisali na kmetijskem ministrstvu.