V Kranjskih vrtcih zaradi pomanjkanja kadra velike težave pri organizaciji dela

Kranj, 26. januarja - V Kranjskih vrtcih, ki jih obiskuje okoli 1600 otrok, se soočajo z veliko kadrovsko stisko. Zaradi bolniške odsotnosti, karantene, varstva četrtošolcev in petošolcev ali zavrnitve testiranja jim manjka kar 50 od 220 strokovnih delavcev. Primorani so bili zmanjšati število oddelkov in skrajšati delovni čas. Na težave so opozorili tudi ministrstvo.