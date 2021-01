Maska v 2021 o identiteti, družbenih obredih in konstrukciji družbenih moči

Ljubljana, 27. januarja - Naravnanost letošnjega programa zavoda za založniško, kulturno in producentsko dejavnost Maska prežemajo izrazito aktualna vprašanja identitete, družbenih obredov in konstrukcije družbenih moči. V 2021 med drugim načrtujejo aktivnosti na Novi pošti, tudi nov projekt Nine Rajić Kranjac Solo, Festival performansa ter revialne in knjižne izdaje.