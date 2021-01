Nadaljevanje filma Tomb Raider prvič v ženski režiji

Los Angeles, 27. januarja - Po treh filmih Tomb Raider, ki so jih režirali moški, se obeta četrto nadaljevanje te akcijske serije v ženski režiji. Z njim bo na filmu debutirala ameriška televizijska producentka in scenaristka Misha Green, je poročanje revij Deadline in Hollywood Reporter povzela nemška tiskovna agencija dpa. V glavni vlogi bo ponovno Alicia Vikander.