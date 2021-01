Francoska vlada v boj za prepoved identitarcev

Pariz, 26. januarja - Francoski notranji minister Gerald Darmanin je danes napovedal, da si bo prizadeval za prepoved delovanja skrajno desne skupine Generacija identitete, ker da spodkopava republiko. Kaplja čez rob je bila akcija identitarcev prejšnji teden na Pirenejih, ko so "nadzirali" mejo med Francijo in Španijo in v "obrambi Evrope" iskali nezakonite migrante.