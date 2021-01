Milano, 27. januarja - Mineva 120 let od smrti Giuseppeja Verdija, najpomembnejšega italijanskega opernega skladatelja in enega glavnih predstavnikov romantične opere. Bil je umetnik neizčrpne domišljije, spevne melodike in glasbene karakterizacije ter izvrsten poznavalec glasu kot izraznega sredstva. Njegove opere so danes jedro repertoarja vseh opernih hiš po svetu.