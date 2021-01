Spotify ponuja klasike v obliki avdio knjig

New York, 26. januarja - Švedski ponudnik pretočne glasbe Spotify je razširil domet še na avdio knjige in ponudil devet klasik, ki jih prebirajo znane osebnosti, kot sta Hilary Swank in Forest Whitaker. Med klasikami v avdio različicah so Frankenstein avtorice Mary Shelley, Prepričevanje Jane Austen in Prebujenje Kate Chopin, piše francoska tiskovna agencija AFP.