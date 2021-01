Za niz vlomov v Piranu bodo ovadili 46-letnega domačina

Piran, 26. januarja - Piranski policisti so zaključili preiskavo več kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete, med katerimi so prevladovali vlomi v objekte, do katerih je prišlo med lanskim novembrom in letošnjim januarjem. 16. januarja so izsledili in začasno pridržali 46-letnega Pirančana, zoper katerega bodo podali kazensko ovadbo na koprsko tožilstvo.