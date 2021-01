Bovec, 26. januarja - Dopoldne so ponovno odprli cesto Bovec-Trenta, ki je bila zaradi številnih snežnih plazov zaprta več dni. Neprevozna tako ostaja le še občinska cesta od Soče do Vasi na Skali, so sporočili iz regijskega štaba Civilne zaščite (CZ) za Severno Primorsko.