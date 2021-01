Parenzano bodo v Izoli dodatno osvetlili in označili

Izola, 27. januarja - Občina Izola nadaljuje z urejanjem kolesarske poti Parenzane. Do konca meseca bodo zaključili prvo in drugo fazo ureditve odseka poti od priključka z Južno cesto do počivališča Pit-Stop, tako da bo pot osvetljena, preplastena in dodatno označena. Dela se bodo na drugih odsekih nadaljevala vse do konca maja.