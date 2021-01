Kmetje s traktorskim protestom zmotili parado v New Delhiju

New Delhi, 26. januarja - Več tisoč jeznih indijskih kmetov s traktorji je danes v New Delhiju vdrlo v središče prestolnice in zmotilo veliko vojaško parado, ki so jo priredili ob današnjem nacionalnem prazniku. Kmete, ki protestirajo zaradi načrtovanih reform v kmetijstvu, je morala policija pregnati s silo. Uporabila je tudi solzivec.