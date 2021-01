V Pompejih po več mesecih odprli prenovljen muzej

Neapelj, 26. januarja - V Pompejih so v ponedeljek odprli prenovljen muzej, ki je bil zaradi epidemije covida-19 dlje časa zaprt. V muzeju so na ogled najdbe, ki segajo od 4. stoletja pr. n. št. do izbruha Vezuva, ki je leta 79 pod pepelom, blatom in lavo pokopal antično rimsko mesto. Med drugim so na ogled freske, srebrni predmeti in mavčni odlitki preminulih.