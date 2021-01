Na Jesenicah se začenja snemanje novega celovečernega filma

Jesenice, 26. januarja - Jesenice bodo od danes dalje prizorišče snemanja novega celovečernega narativnega filma Zbudi me produkcijske hiše Vertigo in večkrat nagrajenega režiserja Marka Šantića. Snemanje bo na Jesenicah, kjer bo posneta približno tretjina filma, potekalo do 6. marca. V času snemanja so predvidene kratkotrajne zapore nekaterih cest.