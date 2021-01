Počivalšek in Al Džaber za okrepitev sodelovanja med državama

Ljubljana, 25. januarja - Gospodarski minister Zdravko Počivalšek se je danes v okviru uradnega obiska v Združenih arabskih emiratih sestal z ministrom za industrijo in napredne tehnologije Sultanom Ahmedom Al Džaberjem. Strinjala sta se, da je možnosti za sodelovanje več, in podprla vsa prizadevanja v smeri povečanja aktivnosti, so sporočili s slovenskega ministrstva.