Obeležujemo mednarodno leto jam in krasa

Ljubljana, 26. januarja - Letos pod geslom Raziskujmo, spoznavajmo in varujmo obeležujemo mednarodno mednarodno leto jam in krasa. Gre za iniciativo Mednarodne speleološke zveze (UIS), ki je neprofitna organizacija s sedežem v Sloveniji. Posvečena je proučevanju, raziskovanju in primernemu upravljanju jam na podlagi mednarodnega sodelovanja.