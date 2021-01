Slokarjeva tokrat druga v evropskem pokalu

Kaprun, 25. januarja - Slovenska alpska smučarka Andreja Slokar je na slalomu za evropski pokal v avstrijskem Zell am Seeju zasedla drugo mesto. Triindvajsetletno Ajdovko je prehitela le Nemka Lena Dürr. To so bile četrte stopničke 23-letne slovenske smučarke, je sporočila Smučarska zveza Slovenije.