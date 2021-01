V Galeriji Fotografija skupni projekt Mance Juvan in Bojana Breclja

Ljubljana, 26. januarja - V Galeriji Fotografija je od danes na ogled nova razstava Nazaj v raj fotografov Mance Juvan in Bojana Breclja, ki sta v času epidemije covida-19 odkrila skupno inspiracijo. "Na teh malih, a potencialno pomembnih odkritjih, so osnovane fotografije v dveh barvnih izvedbah," so o skupnem projektu umetnikov različnih generacij zapisali v galeriji.