Washington, Malek in Leto v priredbi detektivskega trilerja iz 90. let

Los Angeles, 26. januarja - Oskarjevci Denzel Washington, Jared Leto in Rami Malek so skupaj zaigrali v priredbi noir detektivskega trilerja iz 90. let minulega stoletja The Little Things (Malenkosti). Film bo premierno prikazan v petek v kinih in na pretočni platformi HBO Max, piše francoska tiskovna agencija AFP.