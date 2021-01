ŠOU v Ljubljani objavil razpis za mesto direktorja

Ljubljana, 25. januarja - Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (ŠOU) je objavila razpis za mesto direktorja organizacije. Prijavljeni kandidati morajo imeti med drugim univerzitetno izobrazbo in najmanj štiri leta delovnih izkušenj na podobnem upravljalskem delovnem mestu. Prijave na razpis so možne do vključno 1. februarja.