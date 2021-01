Sporočilo uredništvom - možnost fotografiranja množičnega testiranja na Gospodarskem razstavišču in izjava koordinatorja testiranja s hitrimi testi in cepljenja proti covidu-19 Zafošnika

Ljubljana, 25. januarja - Možnost fotografiranja in snemanja testiranja zaposlenih v vzgoji in izobraževanju s hitrimi testi na novi koronavirus ter izjava koordinatorja testiranja s hitrimi testi in cepljenja proti covidu-19 Uroša Zafošnika bo danes ob 11. uri pred vhodom v dvorano A na Gospodarskem razstavišču, so sporočili iz ZD Ljubljana.