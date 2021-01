SŽ Olimpija z zmago na vrh alpske lige

Ljubljana, 24. januarja - Hokejisti Olimpije so na svoji 17. tekmi alpske lige zabeležili 13. zmago. V dvorani Tivoli so s 6:0 (4:0, 1:0, 1:0) premagali Lustenau in se zavihteli na sam vrh prvenstvene razpredelnice. Po točkah so se ob dveh tekmah manj izenačili s Pustertalom, a imajo boljšo razliko v golih.