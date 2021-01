Ljubljana, 24. januarja - Pogrešanega Mateja Pečarja so našli na območju Ljubljane, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Moški, ki so ga svojci pogrešali od ponedeljka, je poškodovan, a ni v smrtni nevarnosti, njegove poškodbe pa niso posledica kaznivega dejanja, so še navedli.