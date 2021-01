Nepremagljiva Goggia do smukaškega dvojčka v Crans Montani

Crans Montana, 23. januarja - Nov dan, nov smuk in nova zmaga Italijanke Sofie Goggia. V 24 urah je zmagala še na drugem smuku za svetovni pokal alpskih smučark v Crans Montani v Švici. Domačinka Lara Gut-Behrami (+0,27), lanska zmagovalka obeh smukov v Crans Montani, se je uvrstila na drugo mesto in tako preprečila, da bi bile Italijanke na prvem, drugem in tretjem mestu.