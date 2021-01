Snežni plazovi v bovški občini zaprli cesti, pristojni svarijo pred novimi

Bovec, 23. januarja - V bovški občini se je v minulih dneh sprožilo več snežnih plazov, kakršnih domačini po besedah župana Valterja Mlekuža ne pomnijo od petdesetih let. Zaprti sta cesti proti Trenti ter cesta med Klužami in vasjo Log pod Mangartom. Na občini občane pozivajo, naj se nikar ne odpravljajo na mesta plazov in svarijo pred možnostjo dodatnih splazitev.