Prepad med policisti in ministrstvom se ne zmanjšuje, na novo razburja akt o sistemizaciji

pripravila Tjaša Doljak

Ljubljana, 22. januarja - Policijski sindikat in vodstvo policije oz. ministrstva za notranje zadeve ostajajo na različnih bregovih. Policisti so danes za tri ure še zaostrili stavko. Notranji minister Hojs je že ob začetku stavke nanjo odgovoril z objavo plač vseh v policiji. O tem so danes razpravljali tudi v DZ. Policiste je ta teden razburil še nov akt o sistemizaciji.