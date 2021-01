V finančnem sektorju po epidemiji pričakujejo skok potrošnje

Ljubljana, 23. januarja - Ko se bodo razmere glede epidemije umirile in se bodo vse dejavnosti znova odprle, je pričakovati visoko rast zasebne potrošnje in panog, ki so sedaj na udaru, ocenjujejo predstavniki bank in naložbenih skladov. Pričakujejo, da bo obdobje nizkih obrestnih mer še trajalo in da se bo denar iz depozitov, tudi po uvedbi ležarin, selil v druge naložbe.