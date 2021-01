Za Pipistrelove tečaje o vzdrževanju električnih letal veliko zanimanja

Ajdovščina, 24. januarja - Ajdovska družba Pipistrel je kot prva v zgodovini letalstva pridobila pravico do usposabljanja mehanikov za vzdrževanje certificiranih letal z električnim pogonom. Zanimanje za tečaj je preseglo pričakovanja in prihaja s celega sveta, zato so ga v Ajdovščini kljub omejitvam v luči epidemije covida-19 pripravili že drugič.