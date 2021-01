Policisti na Goriškem obravnavali več voženj pod vplivom drog in alkohola

Nova Gorica, 22. januarja - Policisti Policijske uprave (PU) Nova Gorica so v sredo in četrtek obravnavali več voznikov osebnih avtomobilov zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov - suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog, vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja in vožnje pod vplivom alkohola, so sporočili s PU Nova Gorica.