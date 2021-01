American Airlines v dostavo vina na dom

New York, 22. januarja - Družba American Airlines se v luči pandemije covida-19 sooča z viški vin, ki jih sicer na krovu nudijo svojim potnikom. V letalskem prevozniku so se zato odločili, da bodo buteljke vrhunskih vin dostavljali na dom. Računajo, da bodo s storitvijo Flagship Cellars v prvem četrtletju ustvarili med 40.000 in 50.000 dolarjev prihodkov.