Prenovljeni lipiški hotel Maestoso bo prve goste sprejel že letos

Lipica, 24. januarja - Prenova hotela Maestoso pomeni za Kobilarno Lipica največjo in najpomembnejšo naložbo v lanskem in letošnjem letu. Hotel bo imel po prenovi štiri zvezdice superior, gostom pa bo ponujal 139 sob, pet kongresnih dvoran, notranji in zunanji bazen ter center za wellness. Dela potekajo hitro, hotel bi prve goste lahko sprejel maja ali junija letos.